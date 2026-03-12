Milano 15:11
44.224 -1,23%
Nasdaq 15:11
24.696 -1,08%
Dow Jones 15:11
46.959 -0,97%
Londra 15:11
10.307 -0,45%
Francoforte 15:11
23.543 -0,41%

Londra: risultato positivo per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Airtel Africa
Scambia in profit l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che lievita del 2,96%.
Condividi
```