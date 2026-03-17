Milano 14:24
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Nasdaq 16-mar
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Dow Jones 16-mar
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Londra 14:24
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Londra: risultato positivo per BT Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per BT Group
Seduta positiva per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che avanza bene del 2,38%.
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