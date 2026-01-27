Milano 11:11
45.067 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:11
10.187 +0,37%
Francoforte 11:11
24.906 -0,11%

Madrid: in calo Cellnex Telecom
Si muove verso il basso la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, con una flessione del 2,04%.
