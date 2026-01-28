New York: acquisti a mani basse su Intel

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il principale produttore di chip
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,37%.
Lo scenario su base settimanale di Intel
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49,12 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 46,65. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 45,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)