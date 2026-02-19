Milano 9:21
Chiude in leggero rialzo Wall Street

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,26% a 49.663 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 6.881 punti.

In rialzo il Nasdaq 100 (+0,8%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,53%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+2,00%), beni di consumo secondari (+1,00%) e informatica (+0,97%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori utilities (-1,70%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,53%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Goldman Sachs (+1,93%), Salesforce (+1,90%), Chevron (+1,84%) e Amazon (+1,76%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Boeing, che ha chiuso a -2,09%.

Preda dei venditori 3M, con un decremento del 2,06%.

Si concentrano le vendite su Verizon Communication, che soffre un calo dell'1,80%.

Vendite su Procter & Gamble, che registra un ribasso dell'1,69%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Cadence Design Systems (+7,60%), AppLovin (+7,42%), Shopify (+7,13%) e CoStar (+6,94%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Palo Alto Networks, che ha terminato le contrattazioni a -6,82%.

Seduta negativa per NXP Semiconductors, che mostra una perdita del 3,17%.

Sotto pressione Constellation Energy, che accusa un calo del 2,96%.

Scivola T-Mobile US, con un netto svantaggio del 2,92%.
