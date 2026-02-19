Chiude in leggero rialzo Wall Street

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones
che sale dello 0,26% a 49.663 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 6.881 punti.
In rialzo il Nasdaq 100
(+0,8%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,53%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia
(+2,00%), beni di consumo secondari
(+1,00%) e informatica
(+0,97%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori utilities
(-1,70%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,53%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Goldman Sachs
(+1,93%), Salesforce
(+1,90%), Chevron
(+1,84%) e Amazon
(+1,76%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Boeing
, che ha chiuso a -2,09%.
Preda dei venditori 3M
, con un decremento del 2,06%.
Si concentrano le vendite su Verizon Communication
, che soffre un calo dell'1,80%.
Vendite su Procter & Gamble
, che registra un ribasso dell'1,69%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Cadence Design Systems
(+7,60%), AppLovin
(+7,42%), Shopify
(+7,13%) e CoStar
(+6,94%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Palo Alto Networks
, che ha terminato le contrattazioni a -6,82%.
Seduta negativa per NXP Semiconductors
, che mostra una perdita del 3,17%.
Sotto pressione Constellation Energy
, che accusa un calo del 2,96%.
Scivola T-Mobile US
, con un netto svantaggio del 2,92%.