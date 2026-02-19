Chiude in leggero rialzo Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,26% a 49.663 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 6.881 punti.In rialzo il(+0,8%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,53%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,00%),(+1,00%) e(+0,97%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,70%) e(-0,53%).del Dow Jones,(+1,93%),(+1,90%),(+1,84%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,09%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,06%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,80%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,60%),(+7,42%),(+7,13%) e(+6,94%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,82%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,17%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,96%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,92%.