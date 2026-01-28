New York: positiva la giornata per United Health

(Teleborsa) - Avanza la big delle assicurazioni sanitarie
, che guadagna bene, con una variazione del 2,86%.
Lo scenario su base settimanale di United Health
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'assicuratore sanitario
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 285,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 294,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 280,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)