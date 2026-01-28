Milano 17:35
New York: positiva la giornata per United Health

(Teleborsa) - Avanza la big delle assicurazioni sanitarie, che guadagna bene, con una variazione del 2,86%.

Lo scenario su base settimanale di United Health rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'assicuratore sanitario, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 285,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 294,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 280,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
