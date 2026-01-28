Milano 17:35
New York: senza freni NXP Semiconductors

(Teleborsa) - Effervescente la società che produce semiconduttori, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,32%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NXP Semiconductors più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per NXP Semiconductors, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 235,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 245,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 229,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
