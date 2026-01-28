Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:19
26.029 +0,35%
Dow Jones 18:19
49.057 +0,11%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: violenta contrazione per Amphenol

Migliori e peggiori
New York: violenta contrazione per Amphenol
(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che mostra un -14,19%.

La tendenza ad una settimana di Amphenol è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Amphenol è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 147,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 138,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 156,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```