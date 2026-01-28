New York: violenta contrazione per Amphenol

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica
, che mostra un -14,19%.
La tendenza ad una settimana di Amphenol
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Amphenol
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 147,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 138,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 156,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)