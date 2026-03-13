Milano
13:19
44.668
+0,48%
Nasdaq
12-mar
24.534
-1,73%
Dow Jones
12-mar
46.678
-1,56%
Londra
13:19
10.317
+0,11%
Francoforte
13:19
23.599
+0,04%
Venerdì 13 Marzo 2026, ore 13.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: brusca correzione per ThyssenKrupp
Francoforte: brusca correzione per ThyssenKrupp
Migliori e peggiori
,
In breve
13 marzo 2026 - 13.00
Scende sul mercato il
produttore di acciaio
, che soffre con un calo del 4,19%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: in calo ThyssenKrupp
Francoforte: peggiora ThyssenKrupp
Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp
Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp
Titoli e Indici
Thyssenkrupp
-4,65%
Altre notizie
Francoforte: movimento negativo per ThyssenKrupp
Francoforte: giornata depressa per ThyssenKrupp
Francoforte: amplia il rialzo ThyssenKrupp
Francoforte: peggiora ThyssenKrupp
Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp
Francoforte: positiva la giornata per ThyssenKrupp
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto