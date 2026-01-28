Milano 12:13
Parigi: performance negativa per Hermes

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la maison di moda francese, con un ribasso del 2,25%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Hermes subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo di Hermes ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2.104 Euro. Supporto a 2.071. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2.137.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
