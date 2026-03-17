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Piazza Affari: luce verde per il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: luce verde per il comparto telecomunicazioni in Italia
In forte aumento l'indice del settore telecomunicazioni, che con il suo +2,47% avanza a quota 12.884,38 punti.
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