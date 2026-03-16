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Piazza Affari: in calo il comparto telecomunicazioni in Italia
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Indici settoriali
16 marzo 2026 - 15.00
L'
Indice del settore telecomunicazioni
ha perso lo 0,76%, terminando la seduta a 12.451,18 punti.
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