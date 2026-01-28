Milano 15:25
45.121 -0,70%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:25
10.163 -0,44%
Francoforte 15:25
24.789 -0,42%

Piazza Affari: movimento negativo per Philogen

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Philogen
Rosso per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, che sta segnando un calo del 2,33%.
Condividi
```