Piazza Affari: giornata depressa per Philogen

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, che passa di mano con un calo del 2,33%.

Lo scenario su base settimanale di Philogen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo di Philogen ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 21,13 Euro. Supporto a 20,93. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 21,33.

