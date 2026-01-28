Piazza Affari: giornata depressa per Philogen

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, che passa di mano con un calo del 2,33%.
Lo scenario su base settimanale di Philogen
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Philogen
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 21,13 Euro. Supporto a 20,93. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 21,33.
