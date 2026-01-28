Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:20
26.030 +0,35%
Dow Jones 18:20
49.066 +0,13%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Piazza Affari: si muove sotto la parità il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si muove sotto la parità il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Si muove al ribasso il comparto beni industriali a Milano, che perde lo 0,70%, scambiando a 83.259,12 punti.
Condividi
```