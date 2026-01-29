Milano 9:14
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,28%)

Ibex 35 prende il via a 17.656,9 Euro

Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,28%, a quota 17.656,9 in apertura.
