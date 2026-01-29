Milano
9:14
45.396
+0,57%
Nasdaq
28-gen
26.023
0,00%
Dow Jones
28-gen
49.016
+0,02%
Londra
9:14
10.216
+0,61%
Francoforte
9:14
24.673
-0,60%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 09.31
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,28%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,28%)
Ibex 35 prende il via a 17.656,9 Euro
In breve
,
Finanza
29 gennaio 2026 - 09.18
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,28%, a quota 17.656,9 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(1560)
·
Madrid
(98)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,34%
