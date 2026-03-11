Milano
11:14
44.868
-0,74%
Nasdaq
10-mar
24.956
0,00%
Dow Jones
10-mar
47.707
-0,07%
Londra
11:14
10.326
-0,83%
Francoforte
11:14
23.635
-1,39%
Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 11.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,14%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,14%)
Ibex 35 passa di mano in avvio a 17.420 Euro
In breve
,
Finanza
11 marzo 2026 - 09.18
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,14%, dopo aver iniziato a 17.420 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,14%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,16%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,17%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,05%)
Argomenti trattati
Borsa
(1787)
·
Madrid
(168)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,42%
Altre notizie
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,25%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,23%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Tokyo (-0,68%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,06%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,12%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,28%)
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto