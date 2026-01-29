Milano 28-gen
45.139 0,00%
Nasdaq 28-gen
26.023 +0,32%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 28-gen
10.154 0,00%
Francoforte 28-gen
24.823 0,00%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,32% alle 07:20

Il Nikkei 225 passa di mano a 53.527,62 punti

Finanza
Tokyo segna un modesto +0,32% alle 07:20 e allunga timidamente il passo a 53.527,62 punti.
