Milano
9:15
45.412
+0,61%
Nasdaq
28-gen
26.023
0,00%
Dow Jones
28-gen
49.016
+0,02%
Londra
9:15
10.218
+0,63%
Francoforte
9:15
24.688
-0,54%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 09.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,76%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,76%
Il CAC40 avvia la seduta a 8.127,95 punti
In breve
,
Finanza
29 gennaio 2026 - 09.03
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,76%, dopo aver aperto a 8.127,95 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,63%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,14%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,17%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,34%
Argomenti trattati
Parigi
(161)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,64%
Altre notizie
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,69%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,32%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,27%
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,56%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,99%
Borsa: Brillante Parigi in avvio (+1,17%)
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto