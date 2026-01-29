Caterpillar accelera il fatturato nel quarto trimestre e utile per azione oltre il consensus

(Teleborsa) - Caterpillar
, tra i principali produttori di macchinari per l'edilizia e il settore estrattivo, ha chiuso il quarto trimestre 2025
con vendite e ricavi
pari a 19,1 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto ai 16,2 miliardi del pari trimestre del 2024, e sopra il consensus di 17,78 miliardi. Il margine operativo
è sceso al 13,9% dal 18,0% del quarto trimestre del 2024 e il margine operativo rettificato
al 15,6% dal 18,3%. L'utile per azione
è stato di 5,12 dollari, in calo dell'11% rispetto ai 5,78 dollari del 4Q24. L'utile per azione rettificato
è stato di 5,16 dollari, sostanzialmente in linea ai 5,14 dollari del 4Q24 e sopra il consensus di 4,64 dollari.
Nell'intero 2025
le vendite e i ricavi
sono cresciuti del 4% a 67,6 miliardi di dollari. L'aumento riflette un volume di vendite maggiore di 3,4 miliardi, parzialmente compensato da una sfavorevole realizzazione dei prezzi di 0,8 miliardi. L'aumento del volume di vendite è stato trainato principalmente dall'aumento delle vendite di apparecchiature agli utenti finali. Il margine operativo
è sceso al 16,5% dal 20,2% del 2024 e il margine operativo rettificato
al 17,2% dal 20,7% del 2024. L'utile per azione
è stato di 18,81 dollari in calo del 14,7% dai 22,05 dollari del 2024. L'utile rettificato per azione
si è attestato a 19,06 dollari, inferiore del 13% rispetto ai 21,90 dollari del 2024.
Nel 2025 e nel 2024, il margine operativo rettificato escludeva i costi di ristrutturazione
. L'utile rettificato per azione del 2025 e del 2024 escludeva i costi di ristrutturazione
e gli utili mark-to-market
per la rivalutazione dei piani pensionistici e di altri piani di indennità post-impiego (OPEB). Nel 2024, l'utile rettificato per azione escludeva anche un beneficio fiscale
distinto per una modifica della normativa fiscale relativa alla conversione valutaria.
Nell'intero 2025, il flusso di cassa operativo
è stato di 11,7 miliardi di dollari e la società ha chiuso il quarto trimestre con 10 miliardi di liquidità. Nel corso dell'anno, la società ha impiegato 5,2 miliardi di liquidità per il riacquisto di azioni
ordinarie Caterpillar e 2,7 miliardi di liquidità per i dividendi
.
"Il nostro centenario ha segnato un traguardo significativo, sottolineato dal fatturato e dalle vendite annuali più elevati nella storia di Caterpillar e dal record trimestrale di 19,1 miliardi di dollari", ha dichiarato Joe Creed, CEO di Caterpillar
. "Questi risultati dimostrano la forza dei nostri mercati di sbocco e la nostra rigorosa esecuzione. Con un portafoglio ordini record, iniziamo il nuovo anno con un forte slancio e con la costante attenzione alla creazione di valore a lungo termine per i nostri clienti e azionisti".