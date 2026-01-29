Caterpillar accelera il fatturato nel quarto trimestre e utile per azione oltre il consensus

Caterpillar

(Teleborsa) -, tra i principali produttori di macchinari per l'edilizia e il settore estrattivo, ha chiuso ilconpari a 19,1 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto ai 16,2 miliardi del pari trimestre del 2024, e sopra il consensus di 17,78 miliardi. Ilè sceso al 13,9% dal 18,0% del quarto trimestre del 2024 e ilal 15,6% dal 18,3%. L'è stato di 5,12 dollari, in calo dell'11% rispetto ai 5,78 dollari del 4Q24. L'è stato di 5,16 dollari, sostanzialmente in linea ai 5,14 dollari del 4Q24 e sopra il consensus di 4,64 dollari.Nell'interolesono cresciuti del 4% a 67,6 miliardi di dollari. L'aumento riflette un volume di vendite maggiore di 3,4 miliardi, parzialmente compensato da una sfavorevole realizzazione dei prezzi di 0,8 miliardi. L'aumento del volume di vendite è stato trainato principalmente dall'aumento delle vendite di apparecchiature agli utenti finali. Ilè sceso al 16,5% dal 20,2% del 2024 e ilal 17,2% dal 20,7% del 2024. L'è stato di 18,81 dollari in calo del 14,7% dai 22,05 dollari del 2024. L'si è attestato a 19,06 dollari, inferiore del 13% rispetto ai 21,90 dollari del 2024.Nel 2025 e nel 2024, il margine operativo rettificato escludeva i. L'utile rettificato per azione del 2025 e del 2024 escludeva ie gliper la rivalutazione dei piani pensionistici e di altri piani di indennità post-impiego (OPEB). Nel 2024, l'utile rettificato per azione escludeva anche undistinto per una modifica della normativa fiscale relativa alla conversione valutaria.Nell'intero 2025, ilè stato di 11,7 miliardi di dollari e la società ha chiuso il quarto trimestre con 10 miliardi di liquidità. Nel corso dell'anno, la società ha impiegato 5,2 miliardi di liquidità per ilordinarie Caterpillar e 2,7 miliardi di liquidità per i"Il nostro centenario ha segnato un traguardo significativo, sottolineato dal fatturato e dalle vendite annuali più elevati nella storia di Caterpillar e dal record trimestrale di 19,1 miliardi di dollari", ha dichiarato. "Questi risultati dimostrano la forza dei nostri mercati di sbocco e la nostra rigorosa esecuzione. Con un portafoglio ordini record, iniziamo il nuovo anno con un forte slancio e con la costante attenzione alla creazione di valore a lungo termine per i nostri clienti e azionisti".