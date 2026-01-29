Francoforte: calo per Renk

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Renk
, che mostra un decremento del 2,25%.
L'andamento di Renk
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Renk
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 57,33 Euro. Primo supporto visto a 56,04. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 55,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)