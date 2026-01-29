Milano 14:19
Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Renk
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Renk, che mostra un decremento del 2,25%.

L'andamento di Renk nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Renk. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 57,33 Euro. Primo supporto visto a 56,04. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 55,55.

