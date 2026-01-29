Milano 11:00
Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Aurubis
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore tedesco di rame, in guadagno del 3,50% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aurubis rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 166,6 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 163,5. L'equilibrata forza rialzista della big europea del rame è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 169,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
