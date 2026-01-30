Francoforte: movimento negativo per Aurubis

(Teleborsa) - Pressione sul produttore tedesco di rame
, che tratta con una perdita del 2,62%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aurubis
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la big europea del rame
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 162,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 157,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 168,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)