Francoforte: movimento negativo per Aurubis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul produttore tedesco di rame, che tratta con una perdita del 2,62%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aurubis più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la big europea del rame è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 162,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 157,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 168,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
