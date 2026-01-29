Milano 14:22
Londra: calo per Croda International

Londra: calo per Croda International
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società chimica inglese, che presenta una flessione del 2,84% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Croda International è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Croda International, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 27,37 sterline. Primo supporto visto a 26,36. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 26,03.

