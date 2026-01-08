Milano 14:02
45.440 -0,26%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:02
10.018 -0,30%
Francoforte 14:03
25.041 -0,32%

Londra: performance negativa per Croda International

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società chimica inglese, che mostra un decremento del 2,93%.

Lo scenario su base settimanale di Croda International rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 26,22 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26,93. Il peggioramento di Croda International è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,98.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
