Crolla a Londra Croda International

(Teleborsa) - Ribasso per la società chimica inglese
, che passa di mano in perdita del 4,36%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Croda International
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Croda International
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 29,35 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 28,07. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 27,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)