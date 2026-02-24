Londra: scambi in forte rialzo per Croda International

società chimica inglese

Croda International

Croda International

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la, che mostra una salita bruciante del 4,42% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4%, rispetto a +1,65% del).Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 31,79 sterline e supporto visto a quota 30,5. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 33,08.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)