Londra: scambi in forte rialzo per Croda International

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società chimica inglese
, che mostra una salita bruciante del 4,42% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Croda International
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4%, rispetto a +1,65% del principale indice della Borsa di Londra
).
Le implicazioni tecniche di breve periodo di Croda International
suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 31,79 sterline e supporto visto a quota 30,5. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 33,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)