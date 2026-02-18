Londra: andamento rialzista per Barclays

(Teleborsa) - Bene la holding bancaria inglese
, con un rialzo del 2,07%.
Lo scenario su base settimanale di Barclays
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Barclays
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,883 sterline. Supporto a 4,77. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4,997.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)