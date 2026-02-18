Milano 15:19
46.278 +1,12%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:19
10.683 +1,20%
Francoforte 15:19
25.123 +0,50%

Londra: andamento rialzista per Barclays

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la holding bancaria inglese, con un rialzo del 2,07%.

Lo scenario su base settimanale di Barclays rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo di Barclays ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,883 sterline. Supporto a 4,77. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4,997.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
