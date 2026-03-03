Londra: rosso per Barclays

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding bancaria inglese
, che presenta una flessione del 3,69% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Barclays
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Barclays
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,185 sterline. Prima resistenza a 4,266. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,157.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)