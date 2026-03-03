Milano 10:46
Londra: rosso per Barclays

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding bancaria inglese, che presenta una flessione del 3,69% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Barclays, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Barclays si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,185 sterline. Prima resistenza a 4,266. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,157.

