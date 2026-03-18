Milano 16:04
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Dow Jones 16:04
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Londra: andamento sostenuto per Barclays

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Barclays
Punta con decisione al rialzo la performance della holding bancaria inglese, con una variazione percentuale del 3,71%.
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