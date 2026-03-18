Scuola, mobilità 2026/27 docenti di sostegno: Anief ricorre al giudice del lavoro

Il sindacato: "Gli anni di pre-ruolo devono essere calcolati per raggiungere il quinquennio indispensabile per fare domanda"

(Teleborsa) - "Ai fini della carriera professionale, gli anni di precariato vanno considerati come quelli di ruolo: partendo da questo assunto, risulta incomprensibile che ai docenti di sostegno per raggiungere le cinque annualità per chiedere il trasferimento da posto di sostegno a posto comune non vengano considerato anche il servizio svolto su posto di sostegno durante il precariato. Per tale motivo abbiamo deciso di ricorrere al giudice del lavoro: i diritti non sono un optional". A sostenerlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, a proposito della mobilità del personale docente partita in questi giorni per dare la possibilità al personale di ruolo di potersi spostare da una sede all'altra anche passando da posto sostegno a posto comune dopo cinque anni di servizio sul tipo posto potendo computare gli anni di precariato.



Preso atto del vincolo imposto dall'amministrazione, il giovane sindacato ha deciso di ricorrere presso il giudice del lavoro, proprio per fare in modo che il vincolo quinquennale per il trasferimento da sostegno a posto comune/curricolare possa comprendere anche tutto servizio svolto su posto di sostegno durante il precariato. Possono partecipare all'azione legale i docenti in ruolo su posto di sostegno che hanno svolto almeno cinque anni di servizio sempre su sostegno, considerando interamente quello effettuato da precari in possesso della specifica specializzazione sostegno, ma anche cumulando il servizio svolto da precario e il servizio di ruolo.







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