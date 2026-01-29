New York: in bella mostra Honeywell International

produttore di apparecchiature industriali

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,09%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 227,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 222,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 218,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)