New York: nuovo spunto rialzista per Honeywell International

produttore di apparecchiature industriali

Dow Jones

Honeywell International

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,64%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 246,3 USD. Il supporto più immediato è stimato a 239. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 234,1, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)