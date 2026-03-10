Honeywell Aerospace punta a raccogliere fino a 16 miliardi di dollari in vista dello spin-off

(Teleborsa) - Honeywell Aerospace
ha avviato la sua prima emissione obbligazionaria investment grade
negli Stati Uniti, con un obiettivo di raccolta fino a 16 miliardi di dollari
, in vista del previsto spin-off dalla casa madre Honeywell
.
L'operazione, composta da nove tranche
, ha scadenze da due a 40 anni
, secondo una fonte vicina alla questione, che ha aggiunto che le prime indiscrezioni sul prezzo
per il titolo a più lunga scadenza indicano uno spread fino a 1,35 punti percentuali al di sopra dei Treasury.
L'offerta privata è stata annunciata la scorsa settimana dalla casa madre Honeywell International, con un volume destinato a diventare uno dei maggiori
accordi investment grade negli Stati Uniti del 2026.
Le Obbligazioni vengono offerte nell'ambito del finanziamento per il previsto spin-off
. Aerospace, si legge in una nota della società, intende utilizzare i proventi derivanti dall'offerta di alcune serie di Obbligazioni per effettuare una distribuzione di liquidità a Honeywell prima e in previsione dello Scissione e per pagare commissioni e spese relative allo Scissione, alle Linee di Credito Revolving e all'offerta di Obbligazioni e/o per scopi aziendali generali.
A febbraio dello scorso anno, Honeywell, aveva presentato piani per la sua suddivisione in tre società
. Solstice Advanced Materials
è stata scorporata a ottobre, e il prossimo obiettivo è di separare la divisione aerospaziale nel terzo trimestre del 2026
. Nel frattempo, Honeywell Aerospace si è assicurata 4 miliardi di dollari di linee di credito revolving.
Sempre la scorsa settimana Honeywell ha annunciato anche un'offerta per riacquistare
fino a 3,75 miliardi di obbligazioni in dollari e fino a 1,25 miliardi di obbligazioni in euro.