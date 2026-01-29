Piazza Affari: scambi al rialzo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda italo-francese di semiconduttori
, che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che STMicroelectronics
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,97%, rispetto a +2,05% del principale indice della Borsa di Milano
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26,03 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25. L'equilibrata forza rialzista del produttore di chip
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)