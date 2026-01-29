Milano 11:05
45.328 +0,42%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:05
10.192 +0,37%
Francoforte 11:05
24.534 -1,16%

Piazza Affari: scambi al rialzo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che STMicroelectronics mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,97%, rispetto a +2,05% del principale indice della Borsa di Milano).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26,03 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25. L'equilibrata forza rialzista del produttore di chip è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```