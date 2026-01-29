Piazza Affari: scambi in positivo per Mediobanca

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di piazzetta Cuccia
, in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.
L'andamento di Mediobanca
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della banca d'affari italiana
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,96 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,31. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,75.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)