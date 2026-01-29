Milano 11:05
45.328 +0,42%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:05
10.192 +0,37%
Francoforte 11:05
24.534 -1,16%

Piazza Affari: scambi in positivo per Mediobanca

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di piazzetta Cuccia, in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.

L'andamento di Mediobanca nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico della banca d'affari italiana mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,96 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,31. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,75.

