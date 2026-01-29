Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso
, che presenta una flessione del 2,14%.
L'andamento di Salvatore Ferragamo
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,13 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,265. Il peggioramento della casa di moda italiana
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,085.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)