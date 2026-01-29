Milano 12:41
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso, che presenta una flessione del 2,14%.

L'andamento di Salvatore Ferragamo nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,13 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,265. Il peggioramento della casa di moda italiana è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,085.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
