Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 29/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Seduta positiva per l'indice svizzero, che avanza bene e porta a casa un +0,95%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 13.042,4. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 13.234,8. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 13.427,3.


