Dalla Sega (Bancomat): i pagamenti digitali rivoluzionano le abitudini di spesa

(Teleborsa) - "Il mercato dei pagamenti in Italia è in crescita
, con segnali chiari di transizione verso il digitale tanto che, nel 2024, per la prima volta i pagamenti elettronici hanno superato il contante in termini di valore transato. Bancomat è attrezzata per assecondare questa vera rivoluzione nelle abitudini di spesa degli italiani
e nel 2026 si proporrà ancora di più come ecosistema dei pagamenti digitali degli italiani grazie ad una piattaforma avanzata che consente di gestire tutti i principali casi d’uso in un’unica soluzione". Lo ha dichiarato il presidente di Bancomat Franco Dalla Sega
in occasione del lancio dell’Osservatorio sui pagamenti digitali avvenuto oggi a Roma presso Il Campus Luiss.
"Siamo convinti che il mercato dei pagamenti, soprattutto in un’epoca caratterizzata da digitalizzazione dei servizi e dall’avanzare di tecnologie come l’intelligenza artificiale e le valute digitali, debba puntare sempre di più su efficienza, integrazione, sicurezza, compliance e innovazione
. In questo senso, un’iniziativa come l’Osservatorio sui pagamenti digitali
può essere un supporto concreto in termini di analisi e di studio per orientare al meglio le decisioni relative ad un mercato in costante e veloce evoluzione", conclude Dalla Sega.