Volkswagen, in evidenza a Francoforte dopo flusso di cassa superiore alle aspettative

(Teleborsa) - Le azioni Volkswagen
registrano guadagni sostenuti alla borsa di Francoforte dopo avere riportato una generazione di cassa nella Divisione Automotive per il 2025 superiore alle attese.
Ieri sera, a mercati chiusi, la casa automobilistica tedesca ha comunicato di avere generato, sulla base dei dati preliminari, un flusso di cassa netto di circa 6 miliardi di euro nella Divisione Automotive
nell'esercizio 2025, ben al di sopra sia delle aspettative di mercato che delle previsioni del gruppo. La cifra è stata di circa 1 miliardo di euro superiore rispetto all’anno precedente.
Di conseguenza, ha aggiunto Volkswagen, "la liquidità netta nella Divisione Automotive è salita a oltre 34 miliardi di euro alla data di bilancio del 31 dicembre 2025 (30 settembre 2025: 31,0 miliardi di euro). Entrambi i dati preliminari sono quindi significativamente superiori alle cifre previste da Volkswagen AG per l'esercizio 2025, pari a circa 0 miliardi di euro per il flusso di cassa netto e circa 30 miliardi di euro per la liquidità netta, e superiori alle attuali aspettative medie di mercato a disposizione dell'azienda".
La deviazione positiva del flusso di cassa netto e della liquidità netta nella Divisione Automotive è "principalmente attribuibile alla riduzione del capitale circolante e a investimenti in capex e ricerca e sviluppo inferiori alle attese".
Sempre in termini preliminare, il rapporto di investimento si attesta a circa il 12% del fatturato della divisione Automotive per l'anno in corso.
Volkswagen pubblicherà il bilancio consolidato 2025 il prossimo 10 marzo.