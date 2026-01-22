Volkswagen, in evidenza a Francoforte dopo flusso di cassa superiore alle aspettative

Volkswagen

(Teleborsa) - Le azioniregistrano guadagni sostenuti alla borsa di Francoforte dopo avere riportato una generazione di cassa nella Divisione Automotive per il 2025 superiore alle attese.Ieri sera, a mercati chiusi, la casa automobilistica tedesca ha comunicato di avere generato, sulla base dei dati preliminari, unnell'esercizio 2025, ben al di sopra sia delle aspettative di mercato che delle previsioni del gruppo. La cifra è stata di circa 1 miliardo di euro superiore rispetto all’anno precedente.Di conseguenza, ha aggiunto Volkswagen, "la liquidità netta nella Divisione Automotive è salita a oltre 34 miliardi di euro alla data di bilancio del 31 dicembre 2025 (30 settembre 2025: 31,0 miliardi di euro). Entrambi i dati preliminari sono quindi significativamente superiori alle cifre previste da Volkswagen AG per l'esercizio 2025, pari a circa 0 miliardi di euro per il flusso di cassa netto e circa 30 miliardi di euro per la liquidità netta, e superiori alle attuali aspettative medie di mercato a disposizione dell'azienda".La deviazione positiva del flusso di cassa netto e della liquidità netta nella Divisione Automotive è "principalmente attribuibile alla riduzione del capitale circolante e a investimenti in capex e ricerca e sviluppo inferiori alle attese".Sempre in termini preliminare, il rapporto di investimento si attesta a circa il 12% del fatturato della divisione Automotive per l'anno in corso.Volkswagen pubblicherà il bilancio consolidato 2025 il prossimo 10 marzo.