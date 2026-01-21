Milano 17:35
Volkswagen, flusso di cassa sopra le attese nel 2025 con minore capex

Volkswagen, flusso di cassa sopra le attese nel 2025 con minore capex
(Teleborsa) - Volkswagen, colosso tedesco del settore automotive, ha generato un flusso di cassa netto di circa 6 miliardi di euro nella Divisione Automotive nell'esercizio 2025, in aumento rispetto ai 5 miliardi di euro dell'anno precedente.

Di conseguenza, la liquidità netta nella Divisione Automotive è salita a oltre 34 miliardi di euro al 31 dicembre 2025 (vs 31 miliardi di euro al 30 settembre 2025).

Entrambi i dati sono "significativamente superiori" alle cifre previste da Volkswagen per l'esercizio 2025, pari a circa 0 miliardi di euro per il flusso di cassa netto e circa 30 miliardi di euro per la liquidità netta, e "superiori" alle attuali aspettative medie di mercato a disposizione dell'azienda.

La deviazione positiva del flusso di cassa netto e della liquidità netta nella Divisione Automotive è attribuibile principalmente al minor capitale circolante e agli investimenti in capex e ricerca e sviluppo inferiori alle attese, si legge in una nota.
