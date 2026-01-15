Milano 17:35
Scuola, istituito l'osservatorio sul burnout. Anief: primo passo per indennità e pensione anticipata

"E' stato approvato da qualche settimana l'ordine del giorno che impegna il governo a istituire un osservatorio permanente sul burnout nella scuola". Lo ricorda Chiara Cozzetto, Segretario generale dell'Anief, sottolineando che questa era una richiesta che il sindacato ha portato avanti da tempo.

"E' un ottimo risultato - afferma la sindacalista - perché con questo osservatorio si potrà definire meglio la situazione del burnout nella scuola e consentire ai docenti ed al personale che lavora nella scuola di accedere a strumenti compensativi, pensiamo alle indennità o anche al pensionamento anticipato a 60 anni quale lavoro usurante".

"Il nostro sindacato ha accolto con favore questa notizia e, ovviamente, i sindacati parteciperanno a questo osservatorio attivamente con le loro proposte", ha concluso Cozzetto.

