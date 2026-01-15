Scuola, istituito l'osservatorio sul burnout. Anief: primo passo per indennità e pensione anticipata

"E' stato approvato da qualche settimana l'ordine del giorno che impegna il governo a istituire un osservatorio permanente sul burnout
nella scuola". Lo ricorda Chiara Cozzetto
, Segretario generale dell'Anief
, sottolineando che questa era una richiesta che il sindacato ha portato avanti da tempo.
"E' un ottimo risultato
- afferma la sindacalista - perché con questo osservatorio si potrà definire meglio la situazione
del burnout nella scuola e consentire ai docenti ed al personale che lavora nella scuola di accedere a strumenti compensativi
, pensiamo alle indennità
o anche al pensionamento anticipato
a 60 anni quale lavoro usurante".
"Il nostro sindacato ha accolto con favore questa notizia e, ovviamente, i sindacati parteciperanno a questo osservatorio attivamente con le loro proposte", ha concluso Cozzetto.
"