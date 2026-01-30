Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 22:00
25.552 -1,28%
Dow Jones 22:01
48.892 -0,36%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,36%

Il Dow Jones termina a 48.892,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,36%
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,36%, con chiusura a 48.892,47 punti.
Condividi
```