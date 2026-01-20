Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:52
25.041 -1,91%
Dow Jones 19:52
48.515 -1,71%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,72%

Il Dow Jones esordisce a 49.005,01 punti

Finanza
L'indice dei più importanti titoli USA mostra un decremento dello 0,72%, a quota 49.005,01 in apertura.
