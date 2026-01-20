Milano
17:35
44.713
-1,07%
Nasdaq
19:52
25.041
-1,91%
Dow Jones
19:52
48.515
-1,71%
Londra
17:35
10.127
-0,67%
Francoforte
17:38
24.703
-1,03%
Martedì 20 Gennaio 2026, ore 20.09
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,72%
Il Dow Jones esordisce a 49.005,01 punti
20 gennaio 2026 - 15.33
L'indice dei più importanti titoli USA mostra un decremento dello 0,72%, a quota 49.005,01 in apertura.
