Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,14%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 45.140,93 punti

Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,14%, dopo aver aperto a 45.140,93 punti.
