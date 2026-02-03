Milano 11:33
46.436 +0,94%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:33
10.329 -0,12%
Francoforte 11:33
24.900 +0,41%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,59%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 46.275,02 punti

Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,59%, che esordisce a 46.275,02 punti.
