Milano 9:49
45.793 +0,32%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:49
10.189 +0,05%
25.268 -0,07%

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,23%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 45.751,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,23%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,23%, dopo aver aperto a 45.751,63 punti.
Condividi
```