Milano 15:07
44.179 -1,33%
Nasdaq 15:07
24.681 -1,14%
Dow Jones 15:07
46.885 -1,12%
Londra 15:07
10.301 -0,51%
Francoforte 15:07
23.526 -0,48%

Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Retail

Il Comparto vendite al dettaglio europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 914,46 punti.
