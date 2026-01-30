Milano 9:53
45.396 +0,71%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:53
10.185 +0,13%
24.503 +0,80%

Francia, Prezzi produzione (YoY) in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Prezzi produzione (YoY) in dicembre
Francia, Prezzi produzione in dicembre su base annuale (YoY) -2%, in calo rispetto al precedente -1,5%.

(Foto: di Pexels da Pixabay)
Condividi
```