Milano 16:13
44.760 -0,28%
Nasdaq 16:13
24.692 -0,36%
Dow Jones 16:13
46.656 -0,72%
Londra 16:13
10.311 -0,89%
Francoforte 16:13
23.562 -0,71%

Prezzi produzione USA (YoY) in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi produzione USA (YoY) in febbraio
USA, Prezzi produzione in febbraio su base annuale (YoY) +3,4%, in aumento rispetto al precedente +2,9% (la previsione era +2,9%).
Condividi
```